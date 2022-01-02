О потере сообщила пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В сообщении говорится, что младший сержант Богуславский был искренним и открытым человеком. Его гибель – тяжелая потеря для всех.

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Герой всегда был готов протянуть руку помощи своим побратимам. Они уважали и ценили Богуславского.

Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа. Вечная память герою. Не простим,

– подчеркнули в Сичеславской бригаде.



Станислав Богуславский / Фейсбук 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего героя.

Гибель Богуславского

О смерти героя в штабе ООС сообщили еще 1 января. В течение суток 31 декабря оккупанты трижды нарушили режим тишины.

Враг стрелял из стрелкового оружия. Также боевики использовали автоматические и противотанковые гранатометы.

Оккупанты открывали огонь недалеко от Майского, в районе Авдеевки и в сторону Водяного.

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Сообщение из фейсбука 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады:

С грустью сообщаем, что 31 января 2021 года в результате вражеского обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, наш побратим младший сержант Богуславский Станислав Андреевич.

Это тяжелая утрата для каждого из нас. Младший сержант Богуславский был искренним, открытым человеком, готовый всегда протянуть руку помощи своим побратимам, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа.

Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким защитника Украины.

Вечная память герою. Не простим!