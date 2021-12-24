О смерти Евгения Васильева сообщила мать врача – Лариса Васильева. Прощание проходило 24 декабря.

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Васильева не хотели брать на фронт

Мать врача-добровольца рассказала, что в 2014 году, после начала российской агрессии, он сразу решил уйти на фронт. Однако по болезни военкоматы не принимали его. Однако он нашел возможность попасть на Донбасс.

Он знал, что на Востоке не хватает врачей. Осенью 2014 года пошел в Оболонский военкомат. Там ему категорически отказали по болезни. Тогда сын нашел другой путь и уже в декабре того же года попал в наиболее проблемный участок фронта от Волновахи до Песков в составе первой миссии Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова,

– написала Лариса Васильева.

Также, по словам матери, Евгений оказывал первую помощь украинским защитникам во время боев под Дебальцево.

Прощание с Евгением Васильевым состоялось 24 декабря в Трапезной церкви святого Иоанна Богослова на территории Михайловского монастыря, а похоронили его в селе Белогородки под Киевом.

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