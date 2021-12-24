Про смерть Євгена Васильєва повідомила мати лікаря – Лариса Васильєва. Прощання відбувалося 24 грудня.

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Васильєва не хотіли брати на фронт

Матір лікаря-добровольця розповіла, що у 2014 році, після початку російської агресії, він одразу ж вирішив піти на фронт. Однак через хворобу військкомати не приймали його. Однак він таки знайшов можливість потрапити на Донбас.

Він знав, що на Сході не вистачає лікарів. Восени 2014 року пішов до Оболонського військкомату. Там йому категорично відмовили через хворобу. Тоді син знайшов інший шлях і вже у грудні того ж року потрапив до найбільш проблемної тоді ділянки фронту від Волновахи до Пісків у складі першої місії Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова,

– написала Лариса Васильєва.

Також за словами матері, Євген надавав першу допомогу українським захисникам під час боїв під Дебальцевим.

Прощання з Євгеном Васильєвим відбулося 24 грудня у Трапезній церкві святого Іоана Богослова на території Михайлівського монастиря, а поховали його у селі Білогородки під Києвом.

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