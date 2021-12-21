У зону ООС Запорожець – уродженець Луганської області – приїхав ще у 2018 році. Він бачив, що коїть на українських землях ворог, й хотів боротися з ним.

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Побратим Запорожця розповів, що герой прибув на Донбас, аби захищати рідних. Воїн був ще зовсім молодим, але відразу показав себе з гарного боку.

Товариші згадують, що Запорожець вирізнявся хорошим почуттям гумору. Дбав про сім'ю. У героя залишилися батьки та молодший брат.

Запорожець був добрим та чуйним. Мав врівноважений характер, ні з ким не конфліктував. У вільний час займався спортом.

Контракт закінчувався вже у березні

Побратими розповіли, що контракт Запорожця закінчувався вже у березні. Новий – герой не планував укладати.

Хотів повернутися додому, говорив, що настав час про свою сім'ю подумати. Я не знаю, чи була в нього дівчина, ми про особисте зазвичай не говоримо. Але він серйозно думав про майбутню родину,

– наголосив товариш загиблого.

Загибель Запорожця: головне

Герой загинув 16 грудня під час виконання бойових завдань.

Запорожець служив у лавах 74 окремого розвідувального батальйону. За даними ЗМІ, у момент загибелі військовий спостерігав за супротивником у тепловізор. Запорожця вбив ворожий снайпер.

У фонді "Повернись живим" заявив, що як справжній розвідник, Запорожець залишив на загал небагато: два фото й порожній профіль в соцмережах. А ще – осиротілих матір та молодшого брата.

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