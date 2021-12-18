Запорожець – уродженець Луганщини. Рідну землю він захищав у лавах 74 окремого розвідувального батальйону.

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У фонді "Повернись живим" зауважили, що як справжній розвідник, Запорожець залишив на загал небагато: два фото й порожній профіль в соцмережах. А ще – осиротілих матір та молодшого брата.

Відтепер Станіславу назавжди залишиться 30. Ні на єдину мить не забуваймо, хто розпочав цю прокляту війну. Хто і за що вбиває українців, які постали на захист своєї країни,

– мовиться у повідомленні.



Станіслав Запорожець / 24 канал

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким героя.

Воїн виконував бойові завдання

Життя героя обірвалося 16 грудня під час виконання бойових завдань. Журналіст Ігор Левенко зауважив, що герой був на бойовому чергуванні й спостерігав за супротивником у тепловізор.

Саме в ту мить снайперська куля влучила у воїна. Трагедія сталася біля Красногорівки.

Водночас за іншими даними герой загинув на приморському напрямку.

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Допис "Повернись живим":

Станіслав Запорожець.

Це його день тому, 16 грудня, прицільно вбив снайпер окупантів.

Родом з Луганщини, Станіслав захищав свою землю у лавах 74 окремого розвідувального батальйону. Як справжній розвідник, він лишив на загал небагато: дві фото, порожній профіль в соцмережах. А ще - осиротілих матір та молодшого брата. Відтепер Станіславу назавжди залишиться 30.

Ні на єдину мить не забуваймо, хто розпочав цю прокляту війну. Хто і за що вбиває українців, які постали на захист своєї країни.

Полеглому ж – світла пам'ять довіку.