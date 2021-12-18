Запорожец – уроженец Луганщины. Родную землю он защищал в рядах 74 отдельного разведывательного батальона.

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В фонде "Вернись живым" отметили, что как настоящий разведчик, Запорожец оставил в целом немного: два фото и пустой профиль в соцсетях. А еще – осиротевших мать и младшего брата.

Отныне Станиславу навсегда останется 30. Ни на единый миг не забывать, кто начал эту проклятую войну. Кто и за что убивает украинцев, которые встали на защиту своей страны,

– говорится в сообщении.



Станислав Запорожец / 24 канал

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким героя.

Воин выполнял боевые задачи

Жизнь героя оборвалась 16 декабря во время выполнения боевых задач. Журналист Игорь Левенко отметил, что герой был на боевом дежурстве и наблюдал за противником в тепловизор.

Именно в тот миг снайперская пуля попала в воина. Трагедия произошла возле Красногоровки.

В то же время по другим данным герой погиб на приморском направлении.

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Сообщение "Вернись живым":

Станислав Запорожец.

Это его день назад, 16 декабря, прицельно убил снайпер оккупантов.

Родом из Луганщины, Станислав защищал свою землю в рядах 74 отдельного разведывательного батальона. Как настоящий разведчик, он оставил в целом немного: две фото, пустой профиль в соцсетях. А еще – осиротевших мать и младшего брата. Отныне Станиславу навсегда останется 30.

Ни на единый миг не будем забывать, кто начал эту проклятую войну. Кто и за что убивает украинцев, которые встали на защиту своей страны.

Павшему же – светлая память вовек.