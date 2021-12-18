Незрозуміло, як саме Баранов опинився на окупованій території

Бойовики назвали 35-річного українця Олександром Божком та зробили старшим на 1 рік. Наразі він перебуває у СІЗО на території виправної колонії в окупованій Макіївці.

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що Станіслав – мешканець Сумщини. Він зник, коли поїхав на роботу до Києва.

Яким чином і чому він опинився на окупованій території його мати досі не знає. Аби встановити місце перебування сина, знадобилося чимало часу. Дізнатися, де зараз перебуває Станіслав матері вдалося від колишнього полоненого, який разом з ним був в ув'язненні,

– наголосила Денісова.

Бранця катували в "Ізоляції"

У рідних немає жодного зв'язку зі Станіславом вже понад 3 роки – з 31 серпня 2017 року. Єдине, що їм відомо – чоловіка жорстоко катували у в'язниці бойовиків "Ізоляція".

Про те, де перебуває українець, стало відомо лише минулого року. Окупанти звинувачують його у нібито шпигунстві.

Денісова звернулася до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням відвідати Станіслава в СІЗО №97. Про допомогу омбудсменка попросила також координаторку від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотту Реландер.

Зверніть увагу! На тимчасово окупованій території незаконно утримують 300 українців, 40 з них – військові. Люди перебувають у жахливих умовах – в колоніях немає навіть опалення. Крім того, бойовики жорстоко поводяться з бранцями.

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Повний текст публікації Людмили Денісової у фейсбуці:

35-річний Станіслав Васильович Боранов незаконно утримується органами окупаційної адміністрації Російської Федерації у слідчому ізоляторі, який розташований на території Макіївської виправної колонії №97. Він значиться там як Божок Олександр Анатолійович (09.05.1985 р.н.). Йому повністю змінили прізвище, ім’я, по батькові та дату народження, аби ніхто не міг його ідентифікувати.

Станіслав поїхав з Сумщини на роботу до Києва і зник. Аби встановити його місце перебування, знадобилося чимало часу. Дізнатися, де зараз перебуває Станіслав матері вдалося від колишнього полоненого, який разом з ним перебував в ув'язненні.

У рідних немає жодного зв’язку зі Станіславом з 31 серпня 2017 року. Єдине, що їм відомо про жорстоке катування, якого зазнав Станіслав на території секретної в'язниці "Ізоляція".

Про те, де саме перебуває чоловік, стало відомо лише минулого року. Його обвинувачують у нібито "шпигунстві".

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново відвідати Станіслава Боранова у слідчому ізоляторі на території Макіївської виправної колонії №97.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись, сприяти наданню відповідної допомоги.