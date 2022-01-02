Про втрату повідомила пресслужба 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. У повідомленні мовиться, що молодший сержант Богуславський був щирою та відкритою людиною. Його загибель – важка втрата для всіх.

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Герой завжди був готовий протягнути руку допомоги своїм побратимам. Вони поважали й цінували Богуславського.

Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу. Вічна пам'ять герою. Не пробачимо,

– наголосили у Січеславській бригаді.



Станіслав Богуславський / фейсбук 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого героя.

Загибель Богуславського

Про смерть героя у штабі ООС повідомили ще 1 січня. Упродовж доби 31 грудня окупанти тричі порушили режим тиші.

Ворог гатив зі стрілецької зброї. Також бойовики використовували автоматичні та протитанкові гранатомети.

Окупанти відкривали вогонь недалеко від Травневого, у районі Авдіївки та у бік Водяного.

Як ветерани пишуть у своїх книгах про війну на Донбасі – у VETERANO блог:

Допис з фейсбуку 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади:

Із сумом повідомляємо, що 31 січня 2021 року в наслідок ворожого обстрілу отримав поранення не сумісне з життям наш побратим молодший сержант Богуславський Станіслав Андрійович.

Це важка втрата для кожного з нас. Молодший сержант Богуславський був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу.

Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким захисника України.

Вічна пам'ять герою. Не пробачимо!