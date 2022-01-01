Окупанти напередодні Нового року стріляли зі стрілецької зброї. Також вони використовували автоматичні і протитанкові гранатомети.

Раніше "Святкуйте, ми прикриємо": воїни з передової щемливо привітали з Новим Роком та Різдвом

Де відкривали вогонь проросійські найманці:

недалеко від Травневого;

у районі Авдіївки;

у бік Водяного.

Не припинили ігнорувати режим тиші ворожі війська і вранці 1 січня. Лише з початку доби, вони три рази здійснили обстріли українських позицій.

Бойовики продовжують обстріли і 1 січня

Бойовики в районі Широкиного обстрілювали наших бійців з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Новолуганського – відкрили вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, а у бік Водяного – з протитанкових гранатометів.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родині та близьким загиблого воїна.

Варто прочитати Пройшли крізь пекло боїв: як НАТО допомагає ставити на ноги українських бійців

За 2021 рік Україна втратила на Донбасі 77 своїх захисників

За 2021 рік на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії, загинули 77 українських військових. У грудні ворог убив двох наших героїв.

Як ветерани пишуть у своїх книгах про війну на Донбасі – у VETERANO блог: