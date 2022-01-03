Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса отметил, что Москва должна понимать единство Запада в этом вопросе. Об этом он сообщил 2 января в эфире телеканала CBS News.

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Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они (россияне – 24 канал) вторгнутся (в Украину – 24 канал), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Мы приблизим больше активов НАТО к России. Это будет иметь противоположный эффект от того, которого пытается достичь Путин,

– сказал Адам Шифф.

К слову, политик также отмечал, что "ничто иное, чем уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит Путина, и это именно то, что Штатам нужно сделать вместе с союзниками".

Угроза вторжения России в Украину

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