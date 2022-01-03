Загалом від початку доби російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню. Противник продовжує зухвало порушувати домовленості про перемир'я.

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Поранений захисник України

Через обстріл з боку російський найманців постраждав військовий Об'єднаних сил. Наразі ним опікуються медики. Стан здоров'я бійця – середньої важкості.

Де гатили бойовики:

у напрямку Світлодарська – з автоматичних та протитанкових гранатометів;

у бік Лебединського – зі стрілецької зброї;

неподалік Шумів – з автоматичних станкових гранатометів.

Ситуація на Донбасі у 2022 році

Наприкінці 2021 року Тристоронній контактній групі вдалося домовитися про відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Попри це, бойовики й надалі цинічно ігнорують перемир'я й продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Перед самим Новим роком ворог вбив українського захисника Станіслава Богуславського.

У перший день року проросійські бойовики 4 рази порушили режим тиші. Вони відкривали вогонь у напрямку Широкиного, Новолуганського, Водяного та Зайцевого. Протягом наступного дня, 2 січня, окупанти не відкривали вогонь у бік українських позицій.

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