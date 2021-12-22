Так, угода про перемир'я на передовій діє ще з 27 липня 2020 року. Хоча її постійно порушують проросійські бойовики.

Важливо Біля кордонів України перебувають 122 тисячі російських військових, – Данілов

Збройні Сили підтвердили свою позицію неухильно дотримуватись режиму припинення вогню.

ЗСУ запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними Заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що українська делегація у ТКГ ще раніше готувала документ щодо повернення до режиму тиші на Донбасі.

Що треба знати про перемир'я

Режим тиші почав діяти на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року. Спершу пострілів на Донбасі дійсно стало менше, однак у 2021 році проросійські бойовики значно активізувалися.

Вони майже щодня відкривають вогонь у сторону позицій ООС, вбиваючи наших захисників. Ба більше, окупанти навіть обстрілюють житлові райони та будинку.

Зверніть увагу! Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягнула війська біля кордонів України. Це викликало занепокоєння у Європі та США. В українській розвідці заявили, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".

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