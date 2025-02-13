Відомо, що вона є надзвичайно важливою для росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у спецслужбах.

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Які наслідки атаки на станцію

За даними джерел, станція "Андреаполь" є важливим складником Балтійської трубопровідної системи-2. Внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання. Водночас перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

В СБУ повідомили, що це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт. Нагадують, що вперше дрони атакували вищезгаданий об'єкт ще 29 січня 2025 року. Відомо, що тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.