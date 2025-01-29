Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела.

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Українські дрони успішно атакували Росію

Дрони СБУ та ССО у ніч проти 29 січня уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області.

Як повідомили джерела, унаслідок атаки на НПС "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2, пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Ба більше, росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області.