Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники.

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Украинские дроны успешно атаковали Россию

Дроны СБУ и ССО в ночь на 29 января поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области.

Как сообщили источники, в результате атаки на НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2, повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Более того, россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.