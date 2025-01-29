В утреннем отчете рассказали вражеского миноброны говорится, что над территорией страны-агрессора сбили 104 дрона. Один из них – над Ладожским озером. Примерно в 100 километрах от района вероятного падения БПЛА расположена карельская дача друзей Путина, на которой мог отдыхать и сам диктатор, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Дроны попортили нервы путинским друзьям

Отмечается, что беспилотник был сбит во Всеволожском районе Ленинградской области. Примерно в 115 – 170 километрах по прямой от берега озера во Всеволожском районе расположен залив Марьялахти. Там есть участок земли, которым владела компания "Прайм", подконтрольная друзьям Путина Юрию Ковальчко и его сыну Борису. Местные жители называют эту территорию "дачей Путина". Считается, что резиденцию строили для визитов президента.

В 2022 году The Guardian публиковал детали интерьеров этого комплекса с мраморными полами и биде за 10 тысяч долларов. Там, как писала газета, есть собственная пивоварня, чайная комната с видом на озеро, два бассейна и дорожка к водопаду. Также, как выяснили журналисты, на территории резиденции есть форелевая ферма, хозяйство с коровами и пирсы для яхт.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил The Guardian, что Путин не имеет отношения к этим объектам на Ладожском озере.

К слову, дроны поразили НПЗ под Нижним Новгородом, который является четвертым по величине в России.