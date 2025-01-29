Отметим, что недавние несколько атак БПЛА сумели вывести из строя Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Кажется, после этой ночи у него вскоре появится "товарищ по несчастью", передает 24 Канал.

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Где было громко в России

Так, в ночь на 29 января беспилотники атаковали НПЗ под Нижним Новгородом – в городе Кстово. Тамошний нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании "Лукойл" и перерабатывает нефть из Западной Сибири и Татарстана. Около 00:23 российские телеграмм-каналы начали публиковать видео с места поражения объекта. По ним видно, что НПЗ охватило пламя.

Как прекрасно пылает НПЗ под Нижним Новгородом: смотрите видео

Также дроны были зафиксированы в Смоленской области. Там, как говорит губернатор региона Анохин, один из беспилотников пытался якобы атаковать Смоленскую АЭС, однако его сбили. Также чиновник сообщил, что есть разрушения в других местах области.

Кроме того, около 01:00 губернатор Тверской области Руденя пожаловался, что над Торопецким округом отражена атака уже 20 дронов.

Обратите внимание! Торопецкий округ хорошо известен украинским БпЛА. Осенью 2024 года там был поражен склад боеприпасов.

Известно, что громко было и в Брянской области. Губернатор заявил о ликвидации 27 дронов над регионом. Якобы был сбит беспилотник и над Ладожским озером в Ленинградской области.

Вследствие атаки БПЛА в аэропорту Санкт-Петербурга – "Пулково", а также аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В отчете Минобороны России говорится о якобы перехвате и уничтожении 104 украинских дронов: 47 – над Курской , 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, 7 – над Тверской, 4 – над Белгородской, 3 – над Нижегородской, 3 – над Калужской, по 1 – над Ростовской и Ленинградской областями.