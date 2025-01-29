Зазначимо, що нещодавні кілька атак БпЛА зуміли вивести з ладу Рязанський нафтопереробний завод. Здається, після цієї ночі у нього незабаром з'явиться "товариш по нещастю", передає 24 Канал.

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Де було гучно у Росії

Так, у ніч проти 29 січня безпілотники атакували НПЗ під Нижнім Новгородом – у місті Кстово. Тамтешній нафтопереробний завод належить компанії "Лукойл" та переробляє нафту із Західного Сибіру і Татарстану. Близько 00:23 російські телеграм-канали розпочали публікувати відео з місця ураження об'єкту. З них видно, що НПЗ охопило полум'я.

Як чудово палає НПЗ під Нижнім Новгородом: дивіться відео

Також дрони були зафіксовані у Смоленській області. Там, як каже губернатор регіоону Анохін, один із безпілотників намагався нібито атакувати Смоленську АЕС, однак його збили. Також посадовець повідомив, що є руйнування в інших місцях області.

Крім того, близько 01:00 губернатор Тверської області Руденя поскаржився, що над Торопецьким округом відбито атаку вже 20 дронів.

Зверніть увагу! Торопецький округ добре відомий українським БпЛА. Восени 2024 року там був уражений склад боєприпасів.

Відомо, що гучно було й у Брянській області. Губернатор заявив про ліквідацію 27 дронів над регіоном. Начебто був збитий безпілотник і над Ладозьким озером у Ленінградській області.

Внаслідок атаки БпЛА в аеропорті Санкт-Петербурга – "Пулково", а також аеропорті Казані запровадили бмеження на прийом та випуск повітряних суден.

У звіті Міноборони Росії йдеться про нібито перехоплення і знищення 104 українських дронів: 47 – над Курською , 27 – над Брянською, 11 – над Смоленською, 7 – над Тверською, 4 – над Бєлгородською, 3 – над Нижегородською, 3 – над Калузькою, по 1 – над Ростовською та Ленінградською областями.