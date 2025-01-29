Інші ж – з картами, які опублікував український Генштаб. ISW, відповідно до нових даних, оновив і свої карти та надав висновки щодо останніх подій війни, які переказує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 29 січня

28 січня російські війська продовжили наступальні операції в Курській області, але не зробили підтверджених просувань. Північнокорейське угруповання там продовжує зазнавати значних втрат і може тимчасово вийти з бойових дій через це.

області, але не зробили підтверджених просувань. Північнокорейське угруповання там продовжує зазнавати значних втрат і може тимчасово вийти з бойових дій через це. Поблизу Вовчанська та Стариці на Харківщині росіяни атакували, але не просунулися. Це ж стосується Куп'янського напрямку, Лиманського та напрямку на Борову.

росіяни атакували, але не просунулися. Це ж стосується Куп'янського напрямку, Лиманського та напрямку на Борову. 27 і 28 січня російські війська продовжували наземні атаки біля Сіверська в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та Новоселівки, але не просувалися. Поблизу та в межах Часового Яру була така ж ситуація.

була така ж ситуація. Українські сили просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що ЗСУ пройшли вулицею Даргомижського на півночі міста. Росіяни штурмували також у самому Торецьку та в районі міста біля Кримського, Дачного, Диліївки та Щербинівки.

Бойові дії в Україні та Росії за 28 січня / Карти ISW

Обидві сторони просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 27 і 28 січня свідчать, що ЗСУ пройшли в південно-східному Котлиному і на південь від Звірового, а російські – вздовж Донецької залізниці на південно-східній околиці Удачного.

напрямку. Геолокаційні кадри від 27 і 28 січня свідчать, що ЗСУ пройшли в південно-східному Котлиному і на південь від Звірового, а російські – вздовж Донецької залізниці на південно-східній околиці Удачного. 28 січня російські війська продовжили наступ на Курахівському напрямку. Генштаб показав карту, де окупованими помічено Слов’янку і поля на захід від неї та південніше Дачного. Але незрозуміло, коли російські війська досягли цих успіхів.

напрямку. Генштаб показав карту, де окупованими помічено Слов’янку і поля на захід від неї та південніше Дачного. Але незрозуміло, коли російські війська досягли цих успіхів. Росіяни продовжували наступальні в районі Великої Новосілки та просунулися там. Генеральний штаб опублікував карту, на якій зазначено, що окупанти пройшли на північний схід від Роздольного, хоча тут теж неясно, коли вони мали ці успіхи.

та просунулися там. Генеральний штаб опублікував карту, на якій зазначено, що окупанти пройшли на північний схід від Роздольного, хоча тут теж неясно, коли вони мали ці успіхи. 27 і 28 січня російські війська здійснювали обмежені наземні удари на Запорізькому напрямку в районі Новоданилівки. Генштаб на карті показав, що ворог захопив Степове і пройшов на північний схід від Копані та на південь від Малих Щербаків. На Дніпровському напрямку змін не було.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що українські сили просунулися в Торецьку і поблизу Покровська, а російські – в районі Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.