Інші ж – з картами, які опублікував український Генштаб. ISW, відповідно до нових даних, оновив і свої карти та надав висновки щодо останніх подій війни, які переказує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 29 січня
- 28 січня російські війська продовжили наступальні операції в Курській області, але не зробили підтверджених просувань. Північнокорейське угруповання там продовжує зазнавати значних втрат і може тимчасово вийти з бойових дій через це.
- Поблизу Вовчанська та Стариці на Харківщині росіяни атакували, але не просунулися. Це ж стосується Куп'янського напрямку, Лиманського та напрямку на Борову.
- 27 і 28 січня російські війська продовжували наземні атаки біля Сіверська в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та Новоселівки, але не просувалися. Поблизу та в межах Часового Яру була така ж ситуація.
- Українські сили просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що ЗСУ пройшли вулицею Даргомижського на півночі міста. Росіяни штурмували також у самому Торецьку та в районі міста біля Кримського, Дачного, Диліївки та Щербинівки.
Бойові дії в Україні та Росії за 28 січня / Карти ISW
- Обидві сторони просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 27 і 28 січня свідчать, що ЗСУ пройшли в південно-східному Котлиному і на південь від Звірового, а російські – вздовж Донецької залізниці на південно-східній околиці Удачного.
- 28 січня російські війська продовжили наступ на Курахівському напрямку. Генштаб показав карту, де окупованими помічено Слов’янку і поля на захід від неї та південніше Дачного. Але незрозуміло, коли російські війська досягли цих успіхів.
- Росіяни продовжували наступальні в районі Великої Новосілки та просунулися там. Генеральний штаб опублікував карту, на якій зазначено, що окупанти пройшли на північний схід від Роздольного, хоча тут теж неясно, коли вони мали ці успіхи.
- 27 і 28 січня російські війська здійснювали обмежені наземні удари на Запорізькому напрямку в районі Новоданилівки. Генштаб на карті показав, що ворог захопив Степове і пройшов на північний схід від Копані та на південь від Малих Щербаків. На Дніпровському напрямку змін не було.