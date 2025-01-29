Другие же – с картами, которые опубликовал украинский Генштаб. ISW, в соответствии с новыми данными, обновил и свои карты и предоставил выводы относительно последних событий войны, которые пересказывает 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 29 января

28 января российские войска продолжили наступательные операции в Курской области, но не сделали подтвержденных продвижений. Северокорейская группировка там продолжает нести значительные потери и может временно выйти из боевых действий из-за этого.

области, но не сделали подтвержденных продвижений. Северокорейская группировка там продолжает нести значительные потери и может временно выйти из боевых действий из-за этого. Вблизи Волчанска и Старицы на Харьковской области россияне атаковали, но не продвинулись. Это же касается Купянского направления, Лиманского и направления на Боровую.

россияне атаковали, но не продвинулись. Это же касается Купянского направления, Лиманского и направления на Боровую. 27 и 28 января российские войска продолжали наземные атаки возле Северска в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Новоселовки, но не продвигались. Вблизи и в пределах Часового Яра была такая же ситуация.

была такая же ситуация. Украинские силы продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 28 января, показывают, что ВСУ прошли по улице Даргомыжского на севере города. Россияне штурмовали также в самом Торецке и в районе города возле Крымского, Дачного, Дылиевки и Щербиновки.

Боевые действия в Украине и России за 28 января / Карты ISW

Обе стороны продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 27 и 28 января свидетельствуют, что ВСУ прошли в юго-восточном Котлино и к югу от Звёздного, а российские – вдоль Донецкой железной дороги на юго-восточной окраине Удачного.

направлении. Геолокационные кадры от 27 и 28 января свидетельствуют, что ВСУ прошли в юго-восточном Котлино и к югу от Звёздного, а российские – вдоль Донецкой железной дороги на юго-восточной окраине Удачного. 28 января российские войска продолжили наступление на Кураховском направлении. Генштаб показал карту, где оккупированными замечены Славянка и поля к западу от нее и южнее Дачного. Но непонятно, когда российские войска достигли этих успехов.

направлении. Генштаб показал карту, где оккупированными замечены Славянка и поля к западу от нее и южнее Дачного. Но непонятно, когда российские войска достигли этих успехов. Россияне продолжали наступательные в районе Великой Новоселки и продвинулись там. Генеральный штаб опубликовал карту, на которой указано, что оккупанты прошли на северо-восток от Раздольного, хотя здесь тоже неясно, когда они имели эти успехи.

и продвинулись там. Генеральный штаб опубликовал карту, на которой указано, что оккупанты прошли на северо-восток от Раздольного, хотя здесь тоже неясно, когда они имели эти успехи. 27 и 28 января российские войска осуществляли ограниченные наземные удары на Запорожском направлении в районе Новоданиловки. Генштаб на карте показал, что враг захватил Степное и прошел на северо-восток от Копани и на юг от Малых Щербаков. На Днепровском направлении изменений не было.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны заметил, что украинские силы продвинулись в Торецке и вблизи Покровска, а российские – в районе Торецка, Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.