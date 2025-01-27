Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Входить до топ-5 найбільших заводів Росії: показуємо на карті, де розташований Рязанський НПЗ

Дрони зупинили роботу російського НПЗ

За даними двох джерел в галузі, внаслідок атаки дронів на НПЗ спалахнуло сховище нафти. Серед пошкодженого обладнання – залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із продуктів нафтоперероблення.

Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізниці не було, переробка нафти припинилася,

– сказав один зі співрозмовників видання.

Інше джерело повідомило, що завантаження призупинено з п'ятниці, 24 січня, та підтвердило, що роботу заводу зупинено через неможливість відправлення нафтопродуктів.

За даними джерел, інші нафтопереробні заводи, зокрема в Москві, Нижньому Новгороді та Ярославлі, можуть втрутитися в постачання палива.