Про це повідомили джерела 24 Каналу. Зазначається, що завод у Рязані розташований на відстані понад 450 кілометрів від кордону України.

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Які наслідки удару по Рязанському НПЗ

Так зване міноборони Росії відрапортувало про нібито "збиття" восьми безпілотників в Рязанській області. Однак очевидці зафіксували на відео близько десяти вибухів, після чого в різних місцях НПЗ спалахнули масштабні пожежі.

За словами джерел, місцеві правоохоронці швидко очепили район НПЗ, щоб не допустити до території численних очевидців, які могли підтвердити точність влучання дронів, як це було попереднього разу, у ніч на 24 січня. Тоді також безпілотники атакували Рязанський НПЗ, а численні відео та фото у соціальних мережах з коментарями місцевих жителів підтвердили влучання та детонації великих ємностей з нафтопродуктами.

Рязанський нафтопереробний завод належить компанії "Роснефть", має заявлений обсяг переробки нафтопродуктів до 17 мільйонів тонн на рік. Це робить його одним з найбільших НПЗ в Росії,

– повідомили джерела 24 Каналу.