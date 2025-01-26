Об этом сообщили источники 24 Канала. Отмечается, что завод в Рязани расположен на расстоянии более 450 километров от границы Украины.

Читайте также Входит в топ-5 крупнейших заводов России: показываем на карте, где расположен Рязанский НПЗ

Какие последствия удара по Рязанскому НПЗ

Так называемое минобороны России отрапортовало о якобы "сбитии" восьми беспилотников в Рязанской области. Однако очевидцы зафиксировали на видео около десяти взрывов, после чего в разных местах НПЗ вспыхнули масштабные пожары.