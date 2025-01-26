Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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В ВСУ раскрыли детали атаки на Рязанский НПЗ

В ночь на 26 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Так, во время дроновой атаки вблизи НПЗ раздавались взрывы, а после – вспыхнул пожар.

Известно, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ страны-агрессора. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

Что известно о Рязанском НПЗ

Рязанский НПЗ расположен на юге Рязани. Судя по спутниковым снимкам, завод занимает немалую территорию в промзоне города. Заметим, что от Рязанского НПЗ до украинской границы – более 500 километров. НПЗ в Рязани изготавливает авиационное топливо, а также является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов.

Кроме того, в Генштабе ВСУ добавили, что недавно ракетные войска поразили передовой пункт управления оперативной группы Тихоокеанского флота в районе населенного пункта Коренево Курской области. Результаты и масштабы повреждений уточняются.

Боевая работа по пунктам управления врага и важных объектах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться,

– отметили в Генштабе.

Напомним, что в ночь на 26 января Рязанский НПЗ не впервые оказался под атакой дронов. Так, беспилотники успешно атаковали завод днями ранее – 24 января.

Во время прошлой дроновой атаки загорелись 3 цистерны с горючим. Также в результате атаки вспыхнул цех, где размещена установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина.

Рязанский НПЗ оказывался под атакой дронов и 1 мая 2024 года. Тогда дроны ГУР также успешно поразили объект на территории страны-агрессора. Тогда на территории НПЗ также вспыхнул масштабный пожар.