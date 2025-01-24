В сети обнародуют соответствующие кадры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко, и российские телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке на Рязань

В Рязани местные жители сообщают о массовой атаке БпЛА. По их словам, в городе слышна сирена, работает ПВО и раздаются взрывы. Эту информацию подтвердил Андрей Коваленко, также отметив, что в Рязани расположена нефтебаза.

Нефтеперерабатывающий завод – один из ключевых в нефтяной промышленности России, который хоть и под санкциями, но до сих пор работает. Он расположен в Рязанской области и играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса России,

– говорится в сообщении.

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Руководитель ЦПД уточнил, что на вышеупомянутом объекте изготавливают топливо для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях и другой технике российской армии.

В то же время Dnipro Osint сообщает, что на территории завода пока фиксируется сразу несколько пожаров.

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В свою очередь губернатор области Павел Малков заявил, что "средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты". По его словам, по предварительной информации, пострадавших вследствие этого нет.

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К слову, в российском Курске 23 января был очень шумный вечер. Жители города жаловались на взрывы, а также писали о "массированной атаке" беспилотников. Также россияне писали, что "очень громко" было в Железногорске и в Солнцевском районе Курской области.