Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант. Уже известно, что в России сократился экспорт бензина на 30% по итогам 2024 года. Одной из причин были регулярные удары по российским НПЗ.

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Как такие удары влияют на экономику России

Как отметил Блант, хоть Россия сократила экспорт бензина, но это не помогло стабилизировать цены на него. Официальная инфляция в России за 2024 год составила 9,5%. При этом бензин подорожал на более чем 10%.

Продолжение ударов по нефтяной инфраструктуре дестабилизирует ситуацию в России. Это также мешает российским оккупантам воевать. Объекты нефтяной инфраструктуры задействованы для обеспечения, в частности, российской армии в Курской области и на территории Украины,

– сказал Блант.

Конечно, вряд ли такие атаки смогут обвалить российскую экономику. Но в определенный момент ситуация может серьезно дестабилизироваться. Если удары продолжатся, то уже весной это может повлиять на посевную кампанию в России. А это сильнее ударит по российской экономике.

Если во время посевной будет дефицит, то может начаться паника. Особенно на юге России, где огромные посевные площади. Это может повлиять на продовольственную инфляцию. Сельскохозяйственные предприятия будут страдать от дефицита бензина и роста цен. А взлет цен на топливо может еще больше разогнать инфляцию и повысить цены фактически на все товары,

– отметил Блант.

Напомним, в ночь на 18 января Силы специальных операций ударили по нефтебазе Роснефть в Калужской области. Она обеспечивает подразделения российских оккупационных войск.