Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Ранее россияне жаловались об ударе по этому энергетическому объекту.

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Что известно о поражении нефтебазы россиян в Калужской области

В Генштабе отметили, что в ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими частями Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти", что в населенном пункте Людиново Калужской области России.

Эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил России, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется,

– отметили военные.

В ВСУ также отметили, что поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора.

Военные также пообещали, что дальше непременно будет.

К слову, россияне начали ныть об атаке беспилотников по Калужской области еще вечером 17 января. Впоследствии губернатор Владислав Шапша сообщил, что в городе Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия.

По предварительной информации, пострадавших на месте происшествия нет. В сети также было много видео, где было видно возгорание на нефтебазе в этом российском городке.