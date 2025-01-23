Экспорт бензина в России снизился

Трейдеры объясняют это уменьшение объемов действием запрета на экспорт бензина, сообщает 24 Канал со ссылкой enkorr.

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Также на объемы поставок повлияли сезонные и внеплановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах после атак украинских дронов.

Российские власти ввели запрет на экспорт бензина с 1 марта 2024 года, аргументируя это необходимостью защиты внутреннего рынка.

Заметьте! Исключения предусмотрены только для поставок в рамках межправительственных соглашений со странами Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан), для топлива, которое вывозят граждане для личного пользования, и бензина, предназначенного для международной гуманитарной помощи.

Дополнительное ограничение на экспорт

В августе 2024 года российское правительство вновь ввело запрет на экспорт бензина после временной его отмены с 20 мая до конца июля. С декабря разрешено вывозить топливо на экспорт только непосредственно производителям.

Снижение переработки нефти и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах в России заставили предприятия сократить экспортные поставки бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом.

Также продолжала действовать экспортная пошлина в размере 50 тысяч рублей на нефтепродукты, введенная еще в 2023 году. Ее целью было ограничение экспорта топлива, которое покупалось для внутреннего рынка по сниженным ценам благодаря демпферной субсидии.

Заметьте! Основное сокращение экспорта бензина пришлось на российские порты. Например, поставки через балтийский порт "Усть-Луга", который ранее был главным направлением экспорта, в 2024 году снизились вдвое по сравнению с предыдущим годом. Отгрузки через порт "Высоцк" упали на 74%.