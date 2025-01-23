Експорт бензину в Росії знизився

Трейдери пояснюють це зменшення обсягів дією заборони на експорт бензину, повідомляє 24 Канал з посиланням enkorr.

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Також на обсяги поставок вплинули сезонні й позапланові ремонти на російських нафтопереробних заводах після атак українських дронів.

Російська влада запровадила заборону на експорт бензину з 1 березня 2024 року, аргументуючи це необхідністю захисту внутрішнього ринку.

Зауважте! Винятки передбачені лише для постачання в рамках міжурядових угод із країнами Євразійського економічного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан), для пального, яке вивозять громадяни для особистого користування, та бензину, призначеного для міжнародної гуманітарної допомоги.

Додаткове обмеження на експорт

У серпні 2024 року російський уряд знову запровадив заборону на експорт бензину після тимчасового її скасування з 20 травня до кінця липня. З грудня дозволено вивозити паливо на експорт лише безпосередньо виробникам.

Зниження переробки нафти та позапланові ремонти на нафтопереробних заводах у Росії змусили підприємства скоротити експортні поставки бензину, щоб забезпечити внутрішній ринок паливом.

Також продовжувало діяти експортне мито в розмірі 50 тисяч рублів на нафтопродукти, запроваджене ще у 2023 році. Її метою було обмеження експорту пального, яке купувалося для внутрішнього ринку за зниженими цінами завдяки демпферній субсидії.

Зауважте! Основне скорочення експорту бензину припало на російські порти. Наприклад, поставки через балтійський порт "Усть-Луга", який раніше був головним напрямком експорту, у 2024 році знизилися вдвічі порівняно з попереднім роком. Відвантаження через порт "Висоцьк" впали на 74%.