Укрнафта збільшує видобуток сировини

Обсяги видобутку нафти зросли на 0,6% – до 1,418 мільйона тонн, тоді як у 2023 році обсяг склав 1,41 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на директора компанії Сергія Корецького.

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Видобуток газу збільшився на 6,5%, досягнувши 1,17 мільярда кубометрів проти 1,097 мільярда кубометрів у 2023 році.

Сергій Корецький Директор Укрнафти Попри тривалі відключення електропостачання, які обмежували механізований видобуток нафти, підприємству вдалося не лише компенсувати природне падіння, а і забезпечити приріст обсягів по нафті і газу.

У 2025 році компанія планує активно бурити нові свердловини, оновлювати техніку, замінюючи застаріле радянське обладнання на сучасне, а також інтенсифікувати процеси видобутку.

Видобуток газу в Україні у 2024 році

У 2024 році темпи зростання видобутку газу в Україні перевищили показники 2023 року, коли приріст становив лише 0,9%. Це найвищий рівень зростання з 2018 року, після кількох років скорочення видобутку.

Зокрема, у період з 2019 по 2022 роки обсяги видобутку природного газу зменшувалися, досягнувши падіння на 6% у 2022 році через початок повномасштабної війни. Проте вже у 2023 році державні газовидобувні компанії показали позитивну динаміку.

Важливо! Державні компанії залишаються ключовими драйверами зростання видобутку природного газу в Україні, забезпечуючи основний приріст обсягів у 2024 році.