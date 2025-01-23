Укрнафта збільшує видобуток сировини
Обсяги видобутку нафти зросли на 0,6% – до 1,418 мільйона тонн, тоді як у 2023 році обсяг склав 1,41 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на директора компанії Сергія Корецького.
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Видобуток газу збільшився на 6,5%, досягнувши 1,17 мільярда кубометрів проти 1,097 мільярда кубометрів у 2023 році.
Попри тривалі відключення електропостачання, які обмежували механізований видобуток нафти, підприємству вдалося не лише компенсувати природне падіння, а і забезпечити приріст обсягів по нафті і газу.
У 2025 році компанія планує активно бурити нові свердловини, оновлювати техніку, замінюючи застаріле радянське обладнання на сучасне, а також інтенсифікувати процеси видобутку.
Видобуток газу в Україні у 2024 році
У 2024 році темпи зростання видобутку газу в Україні перевищили показники 2023 року, коли приріст становив лише 0,9%. Це найвищий рівень зростання з 2018 року, після кількох років скорочення видобутку.
Зокрема, у період з 2019 по 2022 роки обсяги видобутку природного газу зменшувалися, досягнувши падіння на 6% у 2022 році через початок повномасштабної війни. Проте вже у 2023 році державні газовидобувні компанії показали позитивну динаміку.
Важливо! Державні компанії залишаються ключовими драйверами зростання видобутку природного газу в Україні, забезпечуючи основний приріст обсягів у 2024 році.