Інвестиції в ШІ

Під час презентації в Білому домі Трамп повідомив, що стартові інвестиції складуть 100 мільярдів доларів, а до 2029 року планується збільшити суму до 500 мільярдів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання AP.

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Stargate передбачає створення великих центрів обробки даних, зокрема в Техасі, для забезпечення потреб ШІ-індустрії.

Цікаво! На презентації проєкту також були присутні керівник SoftBank Масайоші Сон, Сем Альтман з OpenAI та Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle.

У чому суть проєкту

Президент Дональд Трамп повідомив, що проєкт Stargate створить як фізичну, так і віртуальну базу для досягнень у сфері штучного інтелекту:

Планується будівництво масштабних центрів обробки даних, перший з яких уже зводиться в Техасі, з подальшим розширенням на інші регіони США.

Stargate забезпечить створення 100 тисяч робочих місць "майже негайно" та сприятиме збереженню технологічної переваги Америки у світі.

Проєкт має підтримати реіндустріалізацію США, забезпечити стратегічні можливості для національної безпеки та сприяти технологічному розвитку Америки та її союзників.

Цікаво! Серед партнерів Stargate – компанії Microsoft, MGX, Arm та NVIDIA. Очолить ініціативу Масайоші Сон.