Инвестиции в ИИ
Во время презентации в Белом доме Трамп сообщил, что стартовые инвестиции составят 100 миллиардов долларов, а к 2029 году планируется увеличить сумму до 500 миллиардов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание AP.
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Stargate предусматривает создание крупных центров обработки данных, в частности в Техасе, для обеспечения потребностей ИИ-индустрии.
Интересно! На презентации проекта также присутствовали руководитель SoftBank Масайоши Сон, Сэм Альтман с OpenAI и Ларри Эллисон, соучредитель Oracle.
В чем суть проекта
Президент Дональд Трамп сообщил, что проект Stargate создаст как физическую, так и виртуальную базу для достижений в сфере искусственного интеллекта:
- Планируется строительство масштабных центров обработки данных, первый из которых уже возводится в Техасе, с последующим расширением на другие регионы США.
- Stargate обеспечит создание 100 тысяч рабочих мест "почти немедленно" и будет способствовать сохранению технологического превосходства Америки в мире.
- Проект должен поддержать реиндустриализацию США, обеспечить стратегические возможности для национальной безопасности и способствовать технологическому развитию Америки и ее союзников.
Интересно! Среди партнеров Stargate – компании Microsoft, MGX, Arm и NVIDIA. Возглавит инициативу Масайоши Сон.