Трамп закликав ЄС купувати американські газ та нафту

Таку заяву Трамп зробив журналістам у Білому домі після своєї інавгурації в понеділок, передає 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Єдине, що вони можуть зробити швидко, — це купувати нашу нафту і газ. Ми розв'яжемо це питання тарифами, або їм доведеться купувати нашу нафту і газ,

— сказав новообраний президент США.

Так Європейський Союз, а також уряди деяких азійських країн, розглядають можливість збільшення закупівель енергоносіїв у США. Слід зазначити, що країна є найбільшим у світі виробником сирої нафти та експортером зрідженого природного газу (LNG).

Важливо! Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого року запропонувала ідею, що імпорт зі США може замінити споживання російського LNG у Євросоюзі.

Чому США не можуть збільшити експорт газу

Як зазначає видання, наразі США не мають значних можливостей для подальшого збільшення експорту зрідженого природного газу.

Проблема полягає у тому, що LNG продається за довгостроковими контрактами. Тому перенаправлення вантажів до Європи потребуватиме згоди початкових покупців. Однак це не збільшить загальний обсяг експорту газу з США.

Зверніть увагу! Натомість європейські покупці можуть розглянути можливість закріплення поставок через довгострокові угоди з американськими проєктами LNG, будівництво яких займе кілька років.

Що входить у плани Трампа щодо нафти та газу

У матеріалі йдеться, що Трамп прагне стимулювати розвиток американської енергетики. Для цього він оголосить надзвичайний енергетичний стан і скасує заборони на оренду морських ділянок для видобутку нафти й газу, які фактично блокували буріння біля більшості узбереж США.

Крім того, Дональд Трамп також зняв мораторій адміністрації Байдена на затвердження нових заводів з експорту LNG.

Зауважте! Новообраний президент заявив, що країна заробить багато грошей завдяки енергетиці, адже вона для цього більше, ніж у будь-хто інший.