Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Взрывы в Смоленске 21 января

Около полуночи российские пропагандисты написали, о серии взрывов над Смоленском. Местные жители жаловались на по меньшей мере 3 – 7 мощных "хлопков". Некоторые источники писали даже об около 20 взрывах.

В сети предположили, что под атакой мог быть местный НПЗ Ярцево. Тем временем россияне активно распространяют кадры атаки и взрывов. Не могут сдержать эмоций от увиденного.

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Мощный "хлопок" в Смоленске: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

РосСМИ традиционно писали об "успешной" работе "Пе-Ве-О". Правда, она снова отработала по домам, – есть повреждения.

Мощные взрывы в Смоленской области прокомментировал руководитель "Центра изучения оккупации".

Ярцево. Смоленская область. Атакована нефтебаза. Российская ПВО ударила по многоэтажке вместо дрона. Традиционно "сбили все",

– написал Петр Андрющенко.

Предыдущая атака на нефтебазу была 31 декабря 2024 года.

Кстати, в сети также пишут о прилете по Смоленскому авиационному заводу. Он расположен в Заднепровском районе города.

Смоленский авиационный завод / Фото из сети

Кстати, этой ночью также "тревожно" в Саратовской области. Раздавались взрывы. Губернатор заявлял об угрозе БПЛА.