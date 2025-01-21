Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Взрывы в Смоленске 21 января
Около полуночи российские пропагандисты написали, о серии взрывов над Смоленском. Местные жители жаловались на по меньшей мере 3 – 7 мощных "хлопков". Некоторые источники писали даже об около 20 взрывах.
В сети предположили, что под атакой мог быть местный НПЗ Ярцево. Тем временем россияне активно распространяют кадры атаки и взрывов. Не могут сдержать эмоций от увиденного.
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Мощный "хлопок" в Смоленске: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)
РосСМИ традиционно писали об "успешной" работе "Пе-Ве-О". Правда, она снова отработала по домам, – есть повреждения.
Мощные взрывы в Смоленской области прокомментировал руководитель "Центра изучения оккупации".
Ярцево. Смоленская область. Атакована нефтебаза. Российская ПВО ударила по многоэтажке вместо дрона. Традиционно "сбили все",
– написал Петр Андрющенко.
Предыдущая атака на нефтебазу была 31 декабря 2024 года.
Кстати, в сети также пишут о прилете по Смоленскому авиационному заводу. Он расположен в Заднепровском районе города.
Смоленский авиационный завод / Фото из сети
Кстати, этой ночью также "тревожно" в Саратовской области. Раздавались взрывы. Губернатор заявлял об угрозе БПЛА.