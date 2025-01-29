Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Атаку осуществили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Что сообщили в Генштабе

Подразделения ГУР МО совместно с другими составляющими сил обороны атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, который привлечен в обеспечении российской оккупационной армии. После удара БпЛА, по данным Генштаба, зафиксирован мощный пожар на территории объекта.

Результаты и масштабы повреждений уточняются. Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будет продолжаться. Продолжение следует,

– говорится в сообщении.