Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Атаку здійснили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Що повідомили у Генштабі

Підрозділи ГУР МО спільно з іншими складовими Сил оборони атакували Нижегородський нафтопереробний завод, який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії. Після удару БпЛА, за даними Генштабу, зафіксовано потужну пожежу на території об'єкта.

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде,

– ідеться у повідомленні.