У ранковому звіті розповіли ворожого міноброни йдеться, що над територією країни-агресорки збили 104 дрони. Один із них – над Ладозьким озером. Приблизно за 100 кілометрів від району ймовірного падіння БпЛА розташована карельська дача друзів Путіна, на якій міг відпочивати і сам диктатор, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Дрони попсували нерви путінським друзям

Зазначається, що безпілотник був збитий у Всеволожському районі Ленінградської області. Приблизно в 115 – 170 кілометрах по прямій від берега озера у Всеволожському районі розташована затока Марьялахті. Там є ділянка землі, якою володіла компанія "Прайм", підконтрольна друзям Путіна Юрію Ковальчку та його сину Борису. Місцеві жителі називають цю територію "дачею Путіна". Вважається, що резиденцію будували для візитів президента.

️У 2022 році The Guardian публікував деталі інтер'єрів цього комплексу з мармуровими підлогами та біде за 10 тисяч доларів. Там, як писала газета, є власна пивоварня, чайна кімната з видом на озеро, два басейни та доріжка до водоспаду. Також, як з'ясували журналісти, на території резиденції є форелева ферма, господарство з коровами та пірси для яхт.

️Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив The Guardian, що Путін не має відношення до цих об'єктів на Ладозькому озері.

До слова, дрони уразили НПЗ під Нижнім Новгородом, який є четвертим за величиною у Росії.