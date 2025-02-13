Ба більше, губернатор регіону повідомив, що в Липецьку вимикається електроенергія. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
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Атака БпЛА на Липецьку область 13 лютого: що відомо
Близько 3 ранку російські телеграм-спільноти почали писати про звуки прольоту дронів у Липецькій області. Влада оголосила загрозу ударних БпЛА та увімкнула тривожні сирени.
Далі місцеві жителі почали писати про звуки вибухів та роботу ППО на території Єлецького та Грязинського районів, а також у самому Липецьку.
Ігор Артамонов, котрий губернатор, написав у соціальних мережах, що у низці районів Липецька зафіксовано відключення електрики. У місті нарахували понад десяток вибухів.
Вибухи та сирени у Липецьку: відео очевидців
У Липецьку працює ППО: дивіться відео очевидців
У мережі припускають, що дрони намагаються атакувати комбінат НЛМК – Новолипецький металургійний комбінат, або ж тракторний завод у місті Грязі, що поруч із Липецьком. Докладної інформації щодо цього наразі немає.
Де розташований Липецьк: показуємо на карті
До слова, на початку лютого стало відомо, що у Липецькій області Росії впала російська ракета Х-22, випущена по Україні. Тоді теж були проблеми зі світлом – аж у 6 населених пунктах.