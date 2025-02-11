Авіаексперт, заступник директора компанії з засобів виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, чим ці об'єкти цікаві українським Силам оборони. До слова, нафтопереробний завод й аеродром у Саратовській області не вперше постраждали внаслідок атаки безпілотників.

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У чому унікальність аеродрому "Енгельс-2"

Аеродром "Енгельс-2" – це місце базування стратегічної авіації Росії, зокрема літаків Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Ці літаки раніше активно використовувались для завдання ударів по території України.

"Енгельс-2" – єдиний аеродром, де відбувається спорядження стратегічних літаків ракетами Х-101, Х-555 та Х-22. До того ж там є велика кількість складів, на яких зберігаються ракети,

– зазначив Храпчинський.

За його словами, там зберігаються не просто крилаті ракети з класичними системами навантаження, зокрема йдеться про уламково-фугасні боєголовки, а також боєголовки з ядерним навантаженням.

Це дуже важливий стратегічний об'єкт для Росії,

– наголосив авіаексперт.

На аеродромі також є склад з паливно-мастильними матеріалами, який може зберігати близько 100 тисяч тонн авіаційного пального.

Наскільки важливий для росіян Саратівський НПЗ

У Генштабі підтвердили, що Сили оборони України вразили нафтопереробний завод у Саратовській області, який здійснює комплексне перероблення нафти. Саратівський НПЗ використовується для виготовлення рідкісних видів палива для авіації.

Цей нафтопереробний завод має важливе значення для Росії, тому що звідти постачається паливо, яке забезпечує можливість використовувати стратегічну авіацію або інші види авіації.

Це більш стратегічний удар. Ми одразу не побачимо ефекту, наприклад, з відсутністю чи зменшенням російської авіації на лінії боєзіткнення, проте це призводить до стратегічних втрат Росії,

– мовив Храпчинський.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що потужність перероблення Саратовського НПЗ сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік.

До слова, у російському міноборони відзвітували, що протягом ночі нібито перехопили й знищили 40 українських БпЛА. З них 18 – у Саратовській області, а також 13 – у Ростовській, 6 – у Брянській, 2 – у Волгоградській і 1 – у Бєлгородській області.