Авиаэксперт, заместитель директора компании по средствам производства РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, чем эти объекты интересны украинским Силам обороны. К слову, нефтеперерабатывающий завод и аэродром в Саратовской области не впервые пострадали в результате атаки беспилотников.

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В чем уникальность аэродрома "Энгельс-2"

Аэродром "Энгельс-2" – это место базирования стратегической авиации России, в частности самолетов Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Эти самолеты ранее активно использовались для нанесения ударов по территории Украины.

"Энгельс-2" – единственный аэродром, где происходит снаряжение стратегических самолетов ракетами Х-101, Х-555 и Х-22. К тому же там есть большое количество складов, на которых хранятся ракеты,

– отметил Храпчинский.

По его словам, там хранятся не просто крылатые ракеты с классическими системами нагрузки, в частности речь идет об обломочно-фугасных боеголовках, а также боеголовки с ядерной нагрузкой.

Это очень важный стратегический объект для России,

– отметил авиаэксперт.

На аэродроме также есть склад с горюче-смазочными материалами, который может хранить около 100 тысяч тонн авиационного топлива.

Насколько важен для россиян Саратовский НПЗ

В Генштабе подтвердили, что Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области, который осуществляет комплексную переработку нефти. Саратовский НПЗ используется для изготовления редких видов топлива для авиации.

Этот нефтеперерабатывающий завод имеет важное значение для России, потому что оттуда поставляется топливо, которое обеспечивает возможность использовать стратегическую авиацию или другие виды авиации.

Это более стратегический удар. Мы сразу не увидим эффекта, например, с отсутствием или уменьшением российской авиации на линии боестолкновения, однако это приводит к стратегическим потерям России,

– сказал Храпчинский.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что мощность переработки Саратовского НПЗ достигает 7 миллионов тонн нефти в год.

К слову, в российском минобороны отчитались, что в течение ночи якобы перехватили и уничтожили 40 украинских БпЛА. Из них 18 – в Саратовской области, а также 13 – в Ростовской, 6 – в Брянской, 2 – в Волгоградской и 1 – в Белгородской области.