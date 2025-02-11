Таку думку 24 Каналу озвучив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. За його словами, було уражено приблизно 60% НПЗ у європейській частині Росії.

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Мета ударів по НПЗ

Павло Лакійчук зазначив, що мета системних атак у тилу ворога – насамперед збити наступальний потенціал окупантів. Кожен російський НПЗ – унікальний. Зокрема, якщо б'ють по Рязані, то там виготовляють пальне для Ту-22, у Саратові – пальне для Ту-95, на Куйбишевському природному заводі – ракетне паливо, у Туапсе – мазут для Чорноморського флоту і так далі.

Кожен такий удар збиває, з одного боку, російський військовий потенціал. З іншого боку, це вже удари російській економіці, воєнній економіці, по її основній складовій, яка приносить Владіміру Путіну кошти на війну,

– пояснив він.

Аналітики енергетичного сектору говорять про цифри від 14% до 17% втрат російської нафтопереробки внаслідок українських ударів. Зокрема, було уражено приблизно 60% НПЗ у європейській частині країни-агресорки.

"Якщо глянути по європейській частині Росії, то виходить приблизно 60% російських нафтопереробних заводів, які розташовані в європейській частині держави. Вони зазнали, як мінімум, одного удару. Мовиться не про виведені повністю з ладу. Але 60% – це ті, які вже атакували. Частина з них отримує регулярні удари, які є ключовими", – підкреслив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

За його словами, зміщується акцент з просто знищення місткостей з готовою продукцією у бік об'єктів переробки. Мовиться про комплекси, ректифікаційні колони, які часто росіяни закуповували у європейців для якісної переробки пального. Вони знищуються та руйнуються.