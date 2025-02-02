Зазначається, що ракета приземлилася в одному із сіл Єлецького району. Загиблих і постраждалих серед місцевих немає. Втім, у шістьох населених пунктах до вечора не було світла і тепла, передає 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Що то була за ракета

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що на камеру росіянина потрапив момент падіння ракети Х-22. Її випустили по території України. Втім, снаряд виявився старим, а тому не долетів до місця призначення.

Посадовець підкреслив, що із часів початку повномасштабного вторгнення у росіян такі випадки доволі регулярні. Це трапляється також із КАБ, із Х-101 та іншими типами ракет.

Нагадаємо, що 1 лютого вранці окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну. Противник використав понад 40 ракет, серед них, зокрема, були 8 крилатих ракет Х-22/32, запущених із літаків Ту-22М3.

До слова, увечері 1 лютого загарбники влучили КАБом по школі-інтернату у Суджі, вбивши чотирьох цивільних.