Російська ракета або, як стверджує місцева влада, "ступінь авіаційного ракетного комплексу" "атакував" Липецьку область у суботу, 1 лютого, якраз під час обстрілу України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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У місцевих зникло світло, вода та зв'язок
Відпрацьований ступінь ракети впав в одному із сіл Єлецького району.
Через це були проблеми з електропостачанням у 540 будинках у шістьох населених пунктах. Їх усунули до вечора того ж дня.
Момент падіння ракети у Липецькій області: дивіться відео
Місцеві поскаржилися, що суботнього ранку "чули сильний гуркіт", а потім у будинках зникла електрика та вода, а ще – нормальний мобільний зв'язок.
Величезна вирва після падіння ракети: дивіться відео
Загиблих та постраждалих, кажуть, немає.
Нагадаємо, що 1 лютого Росія спрямувала по Україні ударні БпЛА та ракети різних типів. Наша ППО виявила та здійснила супровід 165 повітряних цілей:
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М" і KN-23;
- 7 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;
- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П;
- 123 ударних БпЛА "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів.