Російська ракета або, як стверджує місцева влада, "ступінь авіаційного ракетного комплексу" "атакував" Липецьку область у суботу, 1 лютого, якраз під час обстрілу України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У місцевих зникло світло, вода та зв'язок

Відпрацьований ступінь ракети впав в одному із сіл Єлецького району.

Через це були проблеми з електропостачанням у 540 будинках у шістьох населених пунктах. Їх усунули до вечора того ж дня.

Момент падіння ракети у Липецькій області: дивіться відео

Місцеві поскаржилися, що суботнього ранку "чули сильний гуркіт", а потім у будинках зникла електрика та вода, а ще – нормальний мобільний зв'язок.

Величезна вирва після падіння ракети: дивіться відео

Загиблих та постраждалих, кажуть, немає.

Нагадаємо, що 1 лютого Росія спрямувала по Україні ударні БпЛА та ракети різних типів. Наша ППО виявила та здійснила супровід 165 повітряних цілей: