Российская ракета или, как утверждают местные власти, "ступень авиационного ракетного комплекса" "атаковала" Липецкую область в субботу, 1 февраля, как раз во время обстрела Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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У местных исчез свет, вода и связь

Отработанная ступень ракеты упала в одном из сел Елецкого района.

Из-за этого были проблемы с электроснабжением в 540 домах в шести населенных пунктах. Их устранили к вечеру того же дня.

Момент падения ракеты в Липецкой области: смотрите видео

Местные пожаловались, что субботним утром "слышали сильный грохот", а потом в домах исчезло электричество и вода, а еще – нормальная мобильная связь.

Огромная воронка после падения ракеты: смотрите видео

Погибших и пострадавших, говорят, нет.

Напомним, что 1 февраля Россия направила по Украине ударные БпЛА и ракеты различных типов. Наша ПВО обнаружила и осуществила сопровождение 165 воздушных целей: