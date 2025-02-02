Российская ракета или, как утверждают местные власти, "ступень авиационного ракетного комплекса" "атаковала" Липецкую область в субботу, 1 февраля, как раз во время обстрела Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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У местных исчез свет, вода и связь
Отработанная ступень ракеты упала в одном из сел Елецкого района.
Из-за этого были проблемы с электроснабжением в 540 домах в шести населенных пунктах. Их устранили к вечеру того же дня.
Момент падения ракеты в Липецкой области: смотрите видео
Местные пожаловались, что субботним утром "слышали сильный грохот", а потом в домах исчезло электричество и вода, а еще – нормальная мобильная связь.
Огромная воронка после падения ракеты: смотрите видео
Погибших и пострадавших, говорят, нет.
Напомним, что 1 февраля Россия направила по Украине ударные БпЛА и ракеты различных типов. Наша ПВО обнаружила и осуществила сопровождение 165 воздушных целей:
- 7 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23;
- 7 крылатых ракет "Искандер-К";
- 8 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 8 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;
- 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П;
- 123 ударных БпЛА "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов.