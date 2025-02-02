Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bild. Он также отметил, что для возобновления переговоров с Россией Украине нужно находиться "в наилучшем возможном положении", а для этого необходима постоянная поддержка.

Читайте также "Иначе Россия может что-то попробовать": Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне

Рютте назвал важные шаги для Украины

Он подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть устойчивым, ведь "стоит только посмотреть, что произошло в Буче".

Давайте не будем наивными в отношении Путина. Стоит только посмотреть, что произошло в Буче. Поэтому, если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны сделать так, чтобы он никогда, никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины,

– заявил Рютте.

Генсек НАТО также поделился своим видением следующих шагов, хотя не смог точно описать, как именно они будут происходить.

У меня уже есть идеи, как может выглядеть эта композиция. Но мы не хотим сделать Путина умнее, чем он есть. Мы откроем из этого маленький секрет. Только конец известен: после этого Путин никогда больше не попытается,

– добавил он.

Переговоры между Украиной и РФ снова стали предметом активных обсуждений, и Рютте подчеркнул необходимость постоянной поддержки Украины.

Шаг первый: мы должны обеспечить, чтобы Украина находилась в наилучшем возможном положении. Мы должны продолжать поддерживать их оружием и обучать солдат. И если они однажды хотят договориться о мире, они должны посадить Путина за стол переговоров,

– подытожил генсек НАТО.

К слову, Генсек НАТО поддержал ультиматум Трампа России и призвал Европу усилить санкции для давления на российскую экономику.

Марк Рютте высказался за устойчивое мирное соглашение по Украине, чтобы избежать триумфа союзников России.