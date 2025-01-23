Соответствующее заявление Марк Рютте сделал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий CNBC.

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Что заявил Марк Рютте

Генсек Альянса выразил восхищение позицией американского лидера относительно усиления санкций против России. Он напомнил, что общеизвестными являются проблемы в российской экономике, повлиять на которую еще больше может введение новых ограничений.

Марк Рютте надеется, что Европейский Союз усилит санкции против России, чтобы "задушить" ее экономику и уменьшить военную казну.

Трамп прав, что Украина ближе к Европе. Но Трамп также прав, что это геополитический конфликт, поэтому я уверен, что США хотят, чтобы он завершился хорошим и сильным соглашением,

– заявил он.

Также он подчеркнул, что результат любого мирного соглашения должен быть "устойчивым". Иначе союзники России, включая Китай и Северную Корею, по его словам, "будут торжествовать".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с призывом заключить соглашение для завершения войны в Украине. Он отметил, что затягивание конфликта наносит России серьезные экономические и человеческие потери, что разрушает страну.