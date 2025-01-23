Відповідну заяву Марк Рютте зробив у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар CNBC.

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Що заявив Марк Рютте

Генсек Альянсу висловив захоплення позицією американського лідера стосовно посилення санкцій проти Росії. Він нагадав, що загальновідомими є проблеми у російській економіці, вплинути на яку ще більше може запровадження нових обмежень.

Марк Рютте сподівається, що Європейський Союз посилить санкції проти Росії, аби "задушити" її економіку та зменшити військову казну.

Трамп має рацію, що Україна ближче до Європи. Але Трамп також має рацію, що це геополітичний конфлікт, тому я впевнений, що США хочуть, щоб він завершився хорошою і сильною угодою,

– заявив він.

Також він наголосив, що результат будь-якої мирної угоди має бути "стійким". Інакше союзники Росії, включно з Китаєм та Північною Кореєю, за його словами, "тріумфуватимуть".

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп звернувся до Владіміра Путіна із закликом укласти угоду для завершення війни в Україні. Він наголосив, що затягування конфлікту завдає Росії серйозних економічних і людських втрат, що руйнує країну.