Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что, вероятно, серьезных потрясений для Украины не будет. Программы по обороноспособности, которые заложила еще администрация Джо Байдена, работают до сих пор.

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Военная помощь для Украины

Николай Маломуж подчеркнул, что, по оперативным данным Украины, наше государство получает военную помощь в соответствии с теми программами, которые были согласованы в США ранее.

Сейчас эти программы реализовываются. Трамп, чтобы готовить переговорный процесс (между Украиной и Россией – 24 Канал) использует различные инструменты,

– подчеркнул он.

Речь идет о продолжении военной помощи Украине. Он предположил, что во время подготовки к завершению войны Трамп может предоставить нашему государству гораздо больше новейшей техники и боеприпасов, чем было раньше.

Интересно. Кремль заявил о готовности к равноправному диалогу с США, но ждет сигналов от Вашингтона, которых пока не получил. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Дональду Трампу нравились санкционные методы во время его первого президентского срока, поэтому недружественные действия против России будут иметь последствия.

Инструменты влияния на Путина

По словам генерала армии, Дональд Трамп имеет большой набор инструментов, чтобы серьезно давить на кремлевского диктатора. Речь идет об усилении военного компонента, оперативной части, экономического и энергетического давления и объединения других стран против российской агрессии.

Трамп может восстановить стратегию миропорядка, которая будет заставлять Россию считаться с объединенными силами лидеров стран НАТО и другими,

– сказал Николай Маломуж.

По его мнению, у Путина не будет других вариантов, как выйти с территории Украины и прекратить агрессию.