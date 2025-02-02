Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар пресофіцера тимчасової військової комендатури на території Росії Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

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Росіяни продовжували удари по Суджі

Внаслідок російського удару по інтернату загинули 4 людини, наразі ще одна жінка перебуває під завалами.

Спроба завезти важку техніку для того, щоб прискорити роботи по розкопках, не вдалася взагалі, тому що росіяни, окрім авіаційного удару по школі-інтернату, нанесли ще один авіаційний удар поблизу. А потім, протягом ночі, навколо інтернату кружляли FPV-дрони на оптоволокні і постійно влучали в подвір'я,

– пояснив Дмитрашківський.

За його словами, раніше ця будівля була школою-інтернатом для дітей. Після початку операції Сил оборони в Курській області в підвалі школи-інтернату знайшли прихисток люди, які втратили житло.

Олексій Дмитрашківський додав, що взимку в інтернаті було дуже багато "літніх людей і людей з інвалідністю, лежачих людей, які втратили домівки".

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ надали докази, що удар був завданий саме російською тактичною авіацією, а не українськими силами. Зокрема вони опублікували скриншоти із системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.