Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-офицера временной военной комендатуры на территории России Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

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Россияне продолжали удары по Судже

В результате российского удара по интернату погибли 4 человека, сейчас еще одна женщина находится под завалами.

Попытка завезти тяжелую технику для того, чтобы ускорить работы по раскопкам, не удалась вообще, потому что россияне, кроме авиационного удара по школе-интернату, нанесли еще один авиационный удар поблизости. А потом, в течение ночи, вокруг интерната кружили FPV-дроны на оптоволокне и постоянно попадали во двор,

– объяснил Дмитрашковский.

По его словам, ранее это здание было школой-интернатом для детей. После начала операции Сил обороны в Курской области в подвале школы-интерната нашли приют люди, которые потеряли жилье.

Алексей Дмитрашковский добавил, что зимой в интернате было очень много "пожилых людей и людей с инвалидностью, лежачих людей, которые потеряли дома".

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ предоставили доказательства, что удар был нанесен именно российской тактической авиацией, а не украинскими силами. В частности они опубликовали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы.